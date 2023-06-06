В пензенском министерстве здравоохранения рассказали о самочувствии пациенток, отравившихся сидром

Фото: Олег УКЛАДОВ

Как было отмечено, состояние пациенток разное: от удовлетворительного до крайне тяжелого. Девушки по-прежнему находятся в больнице.

Напоминаем вам, что две 17-летние и одна 18-летняя жительница Пензенской области отравились суррогатным алкоголем – предположительно, сидром. Спиртное они купили в пензенском магазине. Вскоре после употребления девушкам стало плохо, и они были госпитализированы.

По факту было возбуждено уголовное дело. Скорее всего, все пострадавшие отравились так называемым «Мистером Сидром»: этот напиток за последние несколько дней унес более 20 жизней в различных регионах страны.

Сегодня пензенские полицейские проверили более 600 торговых объектов и изъяли свыше 1700 литров этого напитка.

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