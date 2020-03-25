Пензенцы, вернувшиеся из-за рубежа, должны оформлять больничные дистанционно

25 Март 2020 2020-03-25T13:40:59+03:00

Для этого достаточно подать заявление на сайте Фонда социального страхования и предоставить фото документов, подтверждающих выезд

Изменить размер текста: A A

Такой порядок действует с 20 марта. Алгоритм подачи заявления на удаленное открытие больничного листа по карантину следующий:

1. Нужно зайти или зарегистрироваться в личном кабинете на сайте (для этого можно использовать пароль от Госуслуг). Если вы не зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации, то заявление за вас может подать другое застрахованное лицо.

2. В окне «Направить заявление» нужно нажать на кнопку «Оформить ЛН по карантину».

3. Затем необходимо заполнить указанную форму, в том числе графы – ФИО, дата рождения, номер полиса ОМС и т.д..

4. Нажать кнопку «Подать заявление».

Заявление можно подать сразу и на себя, и на всех проживающих вместе с вами работающих людей. Больничный будет оплачиваться частями: первая выплата поступит после семи календарных дней (или пяти рабочих) с момента выдачи больничного, вторая - после закрытия листка нетрудоспособности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как провести период самоизоляции с пользой для здоровья

Последние данные по коронавирусу в Пензенской области

ИСТОЧНИК KP.RU