Пензенцы, вернувшиеся из-за рубежа, должны оформлять больничные дистанционно
Такой порядок действует с 20 марта. Алгоритм подачи заявления на удаленное открытие больничного листа по карантину следующий:
1. Нужно зайти или зарегистрироваться в личном кабинете на сайте (для этого можно использовать пароль от Госуслуг). Если вы не зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации, то заявление за вас может подать другое застрахованное лицо.
2. В окне «Направить заявление» нужно нажать на кнопку «Оформить ЛН по карантину».
3. Затем необходимо заполнить указанную форму, в том числе графы – ФИО, дата рождения, номер полиса ОМС и т.д..
4. Нажать кнопку «Подать заявление».
Заявление можно подать сразу и на себя, и на всех проживающих вместе с вами работающих людей. Больничный будет оплачиваться частями: первая выплата поступит после семи календарных дней (или пяти рабочих) с момента выдачи больничного, вторая - после закрытия листка нетрудоспособности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как провести период самоизоляции с пользой для здоровья
Последние данные по коронавирусу в Пензенской области
ИСТОЧНИК KP.RU