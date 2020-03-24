Самоизоляция с пользой для здоровья

Как известно, коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путями. Поэтому, чтобы не допустить распространения инфекции, всех граждан, вернувшихся из путешествия или командировки, просят сообщить об этом по телефону 8 (8412) 42-09-47 или на горячую линию 8-800-2000-112 и оставаться у себя дома в течение 14 дней.

Уже не одну неделю интернет пестрит шутками на тему, как лучше провести период самоизоляции, и вариантов для развлечения предлагается масса: от просмотра в режиме марафона давно отложенных «на потом» сериалов до поедания всевозможной вредной пищи, не вылезая из кровати. Однако врачи напоминают: самоизоляция – это не просто мера, принятая для снижения вероятности распространения коронавируса, но и отличная возможность укрепить здоровье. О том, что нужно делать для этого, рассказала главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова:

- Самоизоляция означает, что лица, которых обязали уйти на нее, будут находиться дома. То есть нельзя покидать жилье даже ненадолго, отлучаться в магазин, выносить мусор. Это требование нужно соблюдать все 14 дней. В идеале лучше всего большую часть времени находиться в отдельной комнате, чтобы отстраниться от других членов семьи. Находящемуся на самокарантине следует спать на отдельной кровати, пользоваться отдельными посудой, средствами личной гигиены, бельем, полотенцем и так далее. При общении с другими членами семьи нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Также специалист советует каждые два часа проветривать жилище и систематически проводить влажную уборку с дезинфекцией предметов, к которым часто прикасаются – дверных ручек, выключателей, кранов.

- Каждый два часа необходимо мыть руки с мылом в горячей воде. Грязными руками – не дотрагиваться до лица, - отмечает Ирина Пузракова.

По мнению медика, в период самоизоляции стоит уделять особое внимание питанию: ограничить жирные продукты, сахар, соль, есть больше овощей и фруктов.

- Обязательно употребление низкокалорийных молочных продуктов. Все вещества: белки, жиры, углеводы - должны поступать в организм человека. В день лучше устраивать три-четыре основных приема пищи и небольшие перекусы, но не есть за три часа до сна.

Роспотребнадзор и Минздрав РФ рекомендуют отказаться от злоупотребления алкоголем и табакокурения. Если взглянуть на это с другой стороны, самокарантин и угроза коронавируса – хороший стимул бросить вредные привычки.

Самое важное: если появились хоть какие-то признаки ОРВИ: температура, кашель, насморк - необходимо вызвать врача на дом. Самостоятельно за медицинской помощью обращаться не следует, выходить из дома нельзя даже в этом случае.

Оперативный штаб при Губернаторе Пензенской области по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции призывает людей преклонного возраста в эти дни особо внимательно отнестись к своему здоровью и строжайше соблюдать все вышеназванные меры. Кроме того, штаб настоятельно советует всем жителям Пензенской области воздержаться в ближайшее время от поездок в Москву.