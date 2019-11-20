Иван Белозерцев поручил обследовать потенциально опасные участки коммуникаций в Пензе

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-20T13:17:45+03:00

После ЧП на улице Аустрина в правительстве региона состоялось оперативное совещание

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В Пензе продолжают расследовать обстоятельства падения автомобиля в яму с кипятком. Напомним вам, что это случилось вчера. Водитель и пассажир погибли на месте. По факту происшествия сразу было возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится на контроле в СК РФ.

По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы.

- Нам нужно разобраться, почему погибли люди, - заявил губернатор Иван Белозерцев. – Есть вопросы к компании-собственнику сетей. Почему не следили за гидравлическим режимом на теплотрассе, почему не приняли меры?

По итогам совещания глава региона распорядился создать рабочую группу по обследованию потенциально опасных участков коммуникаций в Пензе. Комиссию возглавит зампред областного правительства Дмитрий Семенов.

- Особое внимание участкам, где трубы проходят вблизи магазинов, где они пересекают дороги, где над ними расположена стоянка автотранспортных средств. На этих участках не должно быть никаких стоянок, никаких подвозов товара, - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU