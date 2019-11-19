В Пензе автомобиль провалился в яму на стоянке
Сегодня утром в Пензе на улице Аустрина автомобиль «Лада Ларгус» провалился под асфальт из-за обвала грунта. Яма образовалась на стоянке возле магазина.
ФОТО: ГУ МЧС по Пензенской области
По словам очевидцев, из образовавшегося провала вырывался пар. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает, что есть погибшие - двое мужчин, 1966 и 1970 года рождения.
В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие.
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по факту смерти двух лиц возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком в Пензе.
ИСТОЧНИК KP.RU