В Пензе автомобиль провалился в яму на стоянке

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-19T13:38:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром в Пензе на улице Аустрина автомобиль «Лада Ларгус» провалился под асфальт из-за обвала грунта. Яма образовалась на стоянке возле магазина.

ФОТО: ГУ МЧС по Пензенской области

По словам очевидцев, из образовавшегося провала вырывался пар. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает, что есть погибшие - двое мужчин, 1966 и 1970 года рождения.

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области по факту смерти двух лиц возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/744742" frameborder="0"></iframe> Автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком в Пензе.

ИСТОЧНИК KP.RU