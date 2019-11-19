2019-11-19T16:22:09+03:00
Общество

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о провалившейся машине в Пензе

Об этом сообщили в Следственном комитете России
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Следственного комитета Российской ФедерацииФОТО: Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о гибели двух человек в Пензе.

Напоминаем вам, что сегодня утром в городе из-за резкого обвала грунта автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком и перевернулся. Двое мужчин, находившиеся в машине, погибли на месте. Доставать транспортное средство пришлось силами МЧС. Представители СУ СК по Пензенской области незамедлительно выехали на место для выяснения всех обстоятельств случившегося. Было возбуждено уголовное дело.

Автомобиль из ямы пришлось доставать с помощью спецтехники. Фото: МЧС России по Пензенской области

Автомобиль из ямы пришлось доставать с помощью спецтехники.Фото: МЧС России по Пензенской области

- Провал грунта произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения, - отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. - Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их ответственности. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Мэр Пензы Андрей Лузгин и представители Мордовского филиала ПАО «Т Плюс», на чьих сетях и произошел прорыв, уже выразили соболезнования родным погибших и пообещали оказать семьям помощь.

Автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком в Пензе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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