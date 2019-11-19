Мэр Пензы выразил соболезнования семьям погибших в ЧП на улице Аустрина
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Глава администрации города Пензы Андрей Лузгин прокомментировал чрезвычайное происшествие, которое утром на улице Аустрина.
- Сегодня в Пензе произошла трагедия, которая унесла жизни двух человек. Выражаю глубочайшие соболезнования их родным и близким. Им будет оказана необходимая помощь, – сказал Андрей Лузгин.
Порыв произошел на магистральном трубопроводе Мордовского филиала ПАО «Т Плюс». Компания также выразила намерение оказать помощь семьям погибших.
В настоящее время чрезвычайным происшествием занимаются правоохранительные и следственные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU