2019-11-19T15:35:10+03:00
Общество

Мэр Пензы выразил соболезнования семьям погибших в ЧП на улице Аустрина

Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Глава администрации города Пензы Андрей Лузгин прокомментировал чрезвычайное происшествие, которое утром на улице Аустрина.

- Сегодня в Пензе произошла трагедия, которая унесла жизни двух человек. Выражаю глубочайшие соболезнования их родным и близким. Им будет оказана необходимая помощь, – сказал Андрей Лузгин.

Порыв произошел на магистральном трубопроводе Мордовского филиала ПАО «Т Плюс». Компания также выразила намерение оказать помощь семьям погибших.

В настоящее время чрезвычайным происшествием занимаются правоохранительные и следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» стал «Открытием года»
Студенты Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий посетили «СтанкоМашСтрой»
Житель Мордовии вытащил из горящего дома соседа
Столичный гериатр проведет бесплатный прием пензенцев
В Пензенской области увеличатся выплаты на содержание детей-сирот
Посетительница пензенского бара порезала мужчину осколком бутылки
Воспитатель из Саранска принимает участие во Всероссийском конкурсе
В Пензенскую детскую больницу имени Н. Филатова поступило новое оборудование
За месяц жители Пензенской области более 370 раз сообщили о незаконной торговле алкоголем
В Пензе автомобиль провалился в яму на стоянке
Юные пензенцы собрали более 500 кг отработанных батареек
В Кузнецке разыскивают пропавшего без вести Олега Сержантова
Пензенским родителям напомнят о вреде пассивного курения
Выставку «Валенки мордовские» посетила делегация из Тамбова
Улица Московская в Пензе может стать полностью пешеходной
Пензенские росгвардейцы задержали двух хулиганов, пытавшихся выломать двери лифта
Иван Белозерцев поручил активнее помогать семьям с приемными детьми
Завтра в центре Саранска отключат холодную воду
В пензенском правительстве обсудили подготовку к Новому году
В Пензе полицейские задержали подозреваемую в убийстве сына
Вечером в Пензенской области начнется перенастройка сети цифрового вещания
Мошенник обманул жителя Мордовии на 93 тысячи рублей
На конкурсе в Пензе прислушались к дыханию строк
В пензенском ТЮЗе сделают ремонт
Библиотеки в Пензе должны стать социокультурными центрами
Пензенская «Лагуна-УОР» одержала две победы в Москве
Пензенские полицейские провели для школьников «Урок правильных знаний»
В Пензенской области стартовал очередной сезон проекта «Билет в будущее»