Педиатр Павел Горнеев: «Врожденный иммунитет не сможет справиться с корью»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

На прошлой неделе в Городищенском районе Пензенской области была зафиксирована вспышка кори. Среди заболевших есть дети.

На протяжении многих лет именно корь была одной из частых причин детской смертности. В допрививочной России от кори умирал каждый четвертый ребенок, что дало повод называть это заболевание «детской чумой».

Изменить ситуацию помогла вакцина. Однако в наши дни родители все чаще отказываются делать прививки от кори (и других болезней) своим детям, отмечая, что врожденный иммунитет вполне может и сам справиться с заразой.

О том, почему данное мнение ошибочно, подробно рассказал врач-педиатр городской детской поликлиники №6 Павел Горнеев:

- Среди антипрививочников бытует мнение, что их дети не заболеют, если будут часто мыть руки, правильно питаться и жить в стерильных условиях, а его врожденного иммунитета будет достаточно, чтобы победить вирус сразу же, как он попадет в организм.

Но корь коварна: ее вирус запускает процесс, который может закончиться летальным исходом. В самом начале болезнь очень похожа на ОРВИ. Характерная сыпь появляется только на 4-5 день заболевания – сначала на голове, потом, лице, шее, груди, постепенно спускаясь к ногам.

Страшно то, что болезнь чревата серьезными осложнениями: пневмонией, энцефалитом, менингитом, отитом и другими. После кори сильно ослабляется иммунитет, что делает пациента беззащитным на несколько месяцев.

- Врожденный иммунитет не сможет справиться с корью, - отмечает врач. - Только сделанная прививка сводит риск подобных последствий практически к нулю.

От кори прививают дважды: в возрасте 12 месяцев и 6-7 лет. После двух введений вакцины иммунитет против болезни формируется почти на 100%. Если есть только одна прививка, риск заражения корью сохраняется, однако если ребенок все же заболеет - то в легкой форме.

При этом стоит не забывать, что иммунитет после прививки формируется в среднем на 25 лет. Поэтому пензенцам за 30 лет стоит сдать кровь на уровень защитных антител против кори, в результате которого принять решение о необходимости вакцинации.