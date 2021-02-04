В Пензенской области планируют развивать гастрономический туризм

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области

В среду в министерстве культуры и туризма Пензенской области обсудили вопросы развития туризма на территории региона, а также организацию Всероссийской выставки «Туризм, отдых и оздоровление», которая пройдет в апреле. Участие в совещание приняли заместитель Министра культуры и туризма Пензенской области Игорь Пантюшов, начальник отдела туризма Алексей Уколов и кандидат экономических наук, доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Наталья Уткина.

В числе прочего также была затронута тема модного в последние годы гастрономического туризма, когда гостей в регион или страну завлекают не достопримечательностями и культурой, а национальной кухней, встречающейся только здесь, и традициями, связанными с приемом пищи.

Опыт организации мероприятий гастрономической направленности в регионе имеется: вспомнить хотя бы фестиваль «В Пензе - есть» или Кофейный фестиваль. Да и прошедшее прошлой осенью трехдневное празднование 357-летия города, в рамках которого региональные рестораторы представили свое меню прямо на улице Московской, показало: радушно угощать в Пензе умеют и могут. Так что, вполне может быть, идея развития гастрономического туризма совсем скоро будет воплощена в жизнь. А пока ведется работа по поиску аутентичных рецептов и мест, где готовят блюда «с пензенским колоритом».

МНЕНИЕ

Мы спросили пензенцев, чем, по их мнению, наш регион может привлечь любителей гастрономического туризма. И вот, что они ответили.

Софья МОЧАЛОВА, специалист колл-центра:

- Шаурмой. На каждом углу ларьки с ней стоят.

Алексей МУРАВИН, продавец:

- Пирожками моей бабушки. С яйцами и луком, с грибами, румяные, мягкие – от одного вида только слюнки текут! Только она вряд ли сможет испечь столько, чтобы хватило всем туристам.

Мария КРУЖКОВА, парикмахер:

- Гастрономический туризм в Пензенской области? Не смешите меня. Как можно в нашем регионе развивать что-то такое, когда у нас весь центр забит суши-барами и пиццериями?

Иван ТЕНЬКАЕВ, водитель:

- Учитывая соседство Мордовии, можно включить в список и их блюда. Во время ЧМ в Саранске во многих заведениях подавали позу, «Медвежью лапу» и другое. Объеденье!

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