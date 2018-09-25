Фестиваль «В Пензе - есть» поразил гостей размахом

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-25T17:22:48+03:00

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Отправляясь в путешествия, туристы ищут не только новые места и впечатления, но и коллекционирует гастрономические вкусы. И от того, насколько «вкусной» окажется поездка, зависит желание человека вернуться вновь.

Завершил свою работу первый межрегиональный гастрономический фестиваль «В Пензе - есть!». В нем приняли участие более 40 пензенских предприятий: это и производители продуктов питания, и кафе и рестораны, и мастера по изготовлению посуды ручной работы.

Двухдневный фестиваль побил своеобразный рекорд по количеству событий, произошедших в нашем городе впервые. Помимо того, что сам фестиваль стал первым гастрономическим фестивалем, прошедшим в Пензе, его гости смогли впервые попробовать многие вкусности - к примеру, легендарный кленовый сироп из Беково. Он впервые продавался в розницу в столь широких масштабах. Потребителями бековских кленоварен являются лучшие московские рестораны. Розничной торговлей предприятие не занимается, но для фестиваля согласилось сделать исключение. Сироп пришелся по вкусу горожанам и гостям Пензы.

Другой бренд с богатой историей - ферма по производству натуральных продуктов питания - впервые презентовал новую линейку сыров. Попробовать их можно было только на фестивале, что дало старт массовым продажам в гипермаркетах города. Также впервые шеф-повара лучших кафе, баров и ресторанов организовали мастер-шоу и продемонстрировали свое мастерство широкой аудитории! А специальная гостья фестиваля Марина Богомолова, похудевшая на 100 килограмм благодаря пензенским натуральным препаратам, впервые выступила на сцене с бенефисом!

Фестиваль «В Пензе - есть!» проходил на территории торгового центра «Высшая лига». Для гостей работали ярмарка, сцена и лекторий. Участниками мероприятия стали жители нашего региона, Нижегородской области, Сызрани, Москвы и Тольятти. Площадки фестиваля посетили даже иностранные туристы. Экскурсию для них организовала Ольга Депутатова, член Союза переводчиков России.

Многие гости признавались, что пришли на фестиваль именно за определенным продуктом.

- Давно хотела попробовать кленовый сироп! Спасибо организаторам за такую возможность! - сказала Наталья Морозова, посетившая ярмарку.

Одним из самых ярких событий фестиваля стала лекция и.о. зав. Кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» Натальи Уткиной. Она сообщила, что гастрономические фестивали в России находятся в самом начале жизненного цикла. А это значит, что туристический спрос на такие мероприятия будет расти в ближайшие несколько лет. А заведующая музеем И.Н. Ульянова Лариса Панова заворожила слушателей рассказом о том, как ели в Пензе в XIX веке, облачившись в наряд той эпохи.

Важно, чтобы традиция проведения гастрономических фестивалей укоренилась и получила достойное продолжение. Первый опыт показал важность и востребованность таких событий, которые меняют территорию к лучшему, наполняя ее новыми смыслами, вкусами и запахами!