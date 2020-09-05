Пенза отмечает 357-летие

Фото: Анна ЧЕРНАЯ

Рассматривая толпы горожан, собравшихся в центре города, невольно приходишь к мысли, что никакая эпидемия не в силах сломить в наших соотечественниках желание хлеба и зрелищ. Благо, во второй день празднования 357-летия Пензы и того, и другого, как бы спел Валерий Кипелов, «через край».

Преодолев пробки и предоставив правоохранителям на досмотр рюкзак, идешь туда, куда зовут аппетитные запахи – к областному театру, перед которым уже начали работу точки участников гастрофестиваля. Их десять. Названия знакомы каждому пензенцу: «Кофейный экспресс», «Papa'S Pizza», гастробар «Myaso», рестораны «Пиросмани», «Лермонтовъ», «Пенза» и другие. Представители пензенских ресторанов принесли с собой все необходимое, чтобы угостить прохожих своими блюдами. Уже ставшая привычной шаурма, более экзотическая кесадилья и даже шашлычки из рапанов – каждый, кто пришел сюда, мог найти блюдо по своему вкусу.

ФОТО: Анна ЧЕРНАЯ

В двух шагах от рестораторов раскинулся шатер фестиваля авторского и крафтового пива «SUMMBEER 2020», который проводится в нашем городе уже в третий раз. Мероприятие стартовало вчера, однако торжественное открытие прошло именно сегодня. После выступления организаторов фестиваля на сцену вышли музыкальная группа «Метро» и Илья Зудин, которые исполнили несколько зажигательных песен, заставив посетителей фестиваля оторваться от дегустации напитков и немного пойти потанцевать.

Илья Зудин и группа «Метро». Фото: Анна ЧЕРНАЯ

После такого разогрева перед гостями выступил Константин Бурдаев - один из основателей группы «Братья Грим». Он исполнил для горожан хиты коллектива, а после вместе с «Метро» и Ильей Зудиным спел песню Бременских музыкантов из всем известного мультфильма.

Константин Бурдаев (группа «Братья Грим»). Фото: Анна ЧЕРНАЯ

Стоит отметить, что организаторы мероприятия позаботились не только о культурной программе и многообразии участников (а на фестиваль свою продукцию привезли более 20 компаний), но и безопасности гостей – на входе всем выдавались защитные перчатки, маски и антисептик.

В это же самое время на Московской глаза буквально разбегаются от многоцветья народных костюмов – здесь проходит фолк-парад, участницы которого с удовольствием позируют перед объективами и исполняют народные песни.

ФОТО: Анна ЧЕРНАЯ

И тут же – дивный контраст! – двое молодых людей под современную музыку демонстрируют чудеса владения мячом… и собственным телом.

ФОТО: Анна ЧЕРНАЯ

Медленно, но верно граждане стекаются в центр Московской – ведь совсем скоро здесь начнется церемония открытия после долгой реконструкции главного городского фонтана. А там и до традиционного салюта недалеко.

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Всем, кто не успел сегодня попасть на мероприятия, огорчаться не стоит: напоминаем, что и завтра в городе запланировано много интересного. Ознакомиться с программой третьего дня можно на сайте городской мэрии.