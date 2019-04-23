Кофе и печенье – рецепт отличного воскресения

По всей видимости, гастрономические фестивали в Пензе нашли свою публику: в минувшие выходные в городе во второй раз состоялся Кофейный фестиваль. И, само собой, ваша покорная слуга, являющаяся кофеманом со стажем, не могла не посетить это знаменательное событие.

Итак, место действия – кинотеатр «Современник». Зайдя внутрь, сперва теряешься: по фойе бродят редкие посетители с коробками попкорна и стаканчиками газировки, ожидая начала воскресного сеанса, и никаким фестивалем не пахнет… Или все же пахнет? Да, именно чудный запах, приятно защекотавший ноздри, подсказал, куда нужно идти.

На втором этаже – толпа людей. Множество точек с логотипами и названиями местных кофеен и магазинов. В воздухе царит феерия ароматов: кофе, пряности, выпечка. От одних только запахов аппетит разыгрывается, а ведь тут есть и на что посмотреть – для гостей фестиваля были организованы мастер-классы, лекции и дегустации.

Фото Ю. Кульковой.

Организатор мероприятия Давид Курума рассказал подробнее о том, как возникла идея провести что-то подобное в Пензе:

- Искусству варить кофе я научился в московской школе бариста. Приехав в Пензу, заметил, что здесь немало поклонников этого напитка. За последние три месяца в городе открылись две кофейни, сколько их появилось за последние годы – сосчитать сложно. Я подумал, что подобный фестиваль поможет объединиться любителям кофе.

Фото Ю. Кульковой.

И помогло: мероприятие посетили почти 1500 жителей и гостей Пензы, для которых сотрудники трех городских кофеен приготовили около тысячи чашек кофе (в общей сложности, почти 300 литров). На капучино ушло больше ста литров молока. Вприкуску с кофе горожане съели 60 килограмм печенья, предоставленного бесплатно региональными кондитерскими предприятиями.

По словам организаторов, в следующем году они планируют сделать мероприятие еще более масштабным. Ну а нам лишь остается нетерпеливо ждать этого кофейного праздника.