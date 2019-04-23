2019-04-23T11:04:31+03:00
Общество

Кофе и печенье – рецепт отличного воскресения

В Пензе прошел очередной «вкусный» фестиваль. О том, чем горожан угощали в этот раз, расскажет «Комсомолка»
Екатерина БЕЛЯКОВА
Поделиться:
Фото Ю. Кульковой.Фото Ю. Кульковой.
Изменить размер текста:

По всей видимости, гастрономические фестивали в Пензе нашли свою публику: в минувшие выходные в городе во второй раз состоялся Кофейный фестиваль. И, само собой, ваша покорная слуга, являющаяся кофеманом со стажем, не могла не посетить это знаменательное событие.

Итак, место действия – кинотеатр «Современник». Зайдя внутрь, сперва теряешься: по фойе бродят редкие посетители с коробками попкорна и стаканчиками газировки, ожидая начала воскресного сеанса, и никаким фестивалем не пахнет… Или все же пахнет? Да, именно чудный запах, приятно защекотавший ноздри, подсказал, куда нужно идти.

На втором этаже – толпа людей. Множество точек с логотипами и названиями местных кофеен и магазинов. В воздухе царит феерия ароматов: кофе, пряности, выпечка. От одних только запахов аппетит разыгрывается, а ведь тут есть и на что посмотреть – для гостей фестиваля были организованы мастер-классы, лекции и дегустации.

Фото Ю. Кульковой.

Фото Ю. Кульковой.

Организатор мероприятия Давид Курума рассказал подробнее о том, как возникла идея провести что-то подобное в Пензе:

- Искусству варить кофе я научился в московской школе бариста. Приехав в Пензу, заметил, что здесь немало поклонников этого напитка. За последние три месяца в городе открылись две кофейни, сколько их появилось за последние годы – сосчитать сложно. Я подумал, что подобный фестиваль поможет объединиться любителям кофе.

Фото Ю. Кульковой.

Фото Ю. Кульковой.

И помогло: мероприятие посетили почти 1500 жителей и гостей Пензы, для которых сотрудники трех городских кофеен приготовили около тысячи чашек кофе (в общей сложности, почти 300 литров). На капучино ушло больше ста литров молока. Вприкуску с кофе горожане съели 60 килограмм печенья, предоставленного бесплатно региональными кондитерскими предприятиями.

По словам организаторов, в следующем году они планируют сделать мероприятие еще более масштабным. Ну а нам лишь остается нетерпеливо ждать этого кофейного праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
"Операционная долго снилась мне в кошмарах": откровения призывника об альтернативной службе санитаром
"Альтернативщик" из Самарской области Никита Колбанев падал в обморок от вида крови, но полтора года был санитаром в операционной и поведал, сколько платят за альтернативную службу и как к этому относятся в военкоматах
Дневник полицейского: "Сами уговариваем женщин, избитых мужьями, писать на них заявления"
Сотрудник МВД из Прикамья, который 20 лет работает в органах, рассказал, за что их все ненавидят, почему декриминализация побоев - это плохо, и какие преступления задевают даже самых циничных оперов
Новости 24
Пензенская область напишет «Диктант Победы»
В Мордовии загорелись три жилых дома
В Пензе состоялись Кубок и Первенство города по киокусинкай
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Пензенская полиция вычислила притон, работавший под видом массажного салона
Петр Тултаев поручил разобраться с водителем-хамом
Мордовия получит 16 миллиардов рублей на ремонт дорог
Пензенские фонтаны запустят к 1 мая
В ООО «ТНС энерго Пенза» пройдет неделя охраны труда
Сотрудники МЧС Мордовии сажают деревья по всей республике
Иван Белозерцев обсудил с Владимиром Мединским судьбу Пензенского цирка
Отопительный сезон в Саранске завершится на этой неделе
Первым заместителем Главы Саранска назначен Игорь Бутяйкин
Сразу несколько питомцев Пензенского зоопарка принесли потомство
Конференцию разработчиков «Secon» в Пензе посетили более 1300 человек
В Мордовии к «Бессмертному полку» присоединятся десятки тысяч жителей
В Пензу приедут участники автопробега Росгвардии
Более 24 тысяч пензенцев приняли участие в общегородском субботнике
На обновление фонтана в центре Пензы выделят более 200 миллионов рублей
В Мордовии из-за горящей травы пожар охватил 12 домов
62 пензенских педагога провели экологический урок «Чистый город начинается с тебя»
Пензенская «Молодая гвардия» открыла избирательный штаб
Сотрудница Пензенского филиала «Почты России» стала призером конкурса «Музыкальная открытка»
Житель Мордовии избил полицейского украденным из церкви инвентарем