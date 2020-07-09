2020-07-09T12:41:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, последние новости на 9 июля: подтвердились еще 37 случаев заболевания

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 9 июля 2020 года
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Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Мордовии за последние сутки подтвердились еще 37 случаев заболевания коронавирусом, 14 из которых – в Саранске, остальные в районах. Все новые больные старше 30 лет, 17 из них - пенсионеры, самой пожилой 84 года.

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 717 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 605 человек, 46 - за последние сутки.

Скончались 28. В федеральной статистике после окончательного гистологического подтверждения отражен ещё один летальный случай. В Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 47 лет. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение болезни – двусторонняя тотальная вирусная пневмония в стадии фиброза.

По данным на 8 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 1111 человек на стационарном лечении. 892 человека под наблюдением дома и в обсерваторе.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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