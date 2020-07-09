2020-07-09T10:18:41+03:00
Общество

В Саранске дан старт фонтанному сезону

Основные фонтаны на полную мощность заработают к концу текущей недели
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Фото: Пресс-служба Администрации городского округа СаранскФото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск
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Обычно они в столице Мордовии запускались 1 мая. Однако в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции начало фонтанного сезона было отложено.

Подготовка всех фонтанов была проведена ранее: после зимы они расконсервированы, проведена их тщательная уборка.

8 июля коммунальные службы приступили к включению городских фонтанов, постепенно начали заполняться чаши. Основные фонтаны на полную мощность заработают к концу текущей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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