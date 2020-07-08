Коронавирус в Мордовии, последние новости на 8 июля 2020 года: республика переходит ко второму этапу снятия ограничений

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 34 случая заболевания, 26 из них - в Саранске. 12 новых больных в возрасте 60 лет и старше, самой пожилой из них 71 год. 7 человек моложе 30 лет, из них пятеро – дети. Младшему ребенку не исполнился год, старшему – 17 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 3 680 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 2 559 человек, 64 - за последние сутки. Скончались 27.

По данным на 7 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:1144 человека находятся на стационарном лечении. 891 человек - под наблюдением дома и в обсерваторе.

ФОТО: Яндекс

Сложившаяся тенденция на снижение числа заболевших коронавирусом, причем на фоне роста объемов тестирования, увеличение числа людей выписавшихся из больниц после выздоровления способствовала принятию решения о переходе ко второму этапу снятия ограничений.

Вчера Глава Мордовии Владимир Волков отметил: «С сегодняшнего дня мы приступили ко второму этапу, который предусматривает открытие крупных непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. метров, возобновление уличной торговли и полноценной работы рынков. Смогут начать работу образовательные центры.

Также мы разрешаем предприятиям общественного питания обслуживать посетителей на открытых летних верандах. Но только с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора, в том числе по расстоянию между столиками, социальному дистанцированию. Если эпидситуация будет оставаться стабильной, то скоро мы сможем снять все ограничения по работе кафе и ресторанов».

Новый этап снятия ограничений не должен привести к ухудшению эпидситуации. Поэтому большинство мер санитарно-эпидемической безопасности, ношение масок и перчаток, социальная дистанция остаются обязательными для всех объектов торговли, сферы услуг, транспорта, мест посещения и обслуживания людей.

При этом Владимир Волков подчеркнул, что дальнейшее снятие любых ограничений будет обязательно сопровождаться усилением мер санитарно-эпидемической безопасности. Для каждого работодателя, каждой сферы деятельности Роспотребнадзором выработаны жесткие требования, которые обязательны к исполнению. И мы будем внимательно следить за этим, принимать оперативные меры регулирования.