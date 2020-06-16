2020-06-15T23:37:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 16 июня: выписаны еще 140 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 16 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным оперативного штаба, вчера больницы области покинули еще 140 человек. Всего с начала эпидемии от коронавируса излечились уже 3075 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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