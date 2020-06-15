2020-06-15T11:18:48+03:00
Общество

Парад Победы в Пензе перенесут на более поздний срок

В регионе решили пока что отказаться от проведения массовых мероприятий из-за неблагоприятной обстановки
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Парад Победы, запланированный на 24 июня, в Пензе не состоится: губернатор Иван Белозерцев сообщил сегодня в ходе совещания в режиме видеоконференции. По словам главы региона, обстановка остается неблагоприятной (за последние сутки выявлено 94 новых пациента, в выходные число умерших от коронавируса превысило 30 человек).

- Ради сохранения здоровья людей мы не будем проводить парад. Перенесем его на более поздний срок, - подчеркнул Иван Александрович. - Сейчас важнее двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности. Я думаю, на этой неделе мы перейдем на второй этап.

Ранее о переносе шествия заявили в Саранске, Оренбурге, Ярославле, Пскове, Нижнем Тагиле, Курске, Перми, Белгороде, Орле, Петропавловске-Камчатском.

Напомним, что несколько недель назад в Пензенской области уже началась подготовка к праздничному шествию. В том числе, состоялся и первый выезд танка «Т-34», который много лет простоял в виде монумента у областного краеведческого музея, но был отремонтирован по поручению главы региона - как раз для участия в параде.

Новая дата мероприятия пока не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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