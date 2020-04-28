2020-04-28T11:46:47+03:00
75 лет Великой Победы

Первые шаги обновленного «Т-34»

Вчера легендарный танк, над восстановлением которого трудятся сотрудники одного из пензенских предприятий, своим ходом выехал из цеха [ВИДЕО]
Анна ЧЕРНАЯ
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Танк сняли с постамента в прошлом году.Танк сняли с постамента в прошлом году.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Летом прошлого года по поручению губернатора Ивана Белозерцева танк «Т-34», стоявший на постаменте возле Краеведческого музея, был снят и перевезен на завод «МашСталь» с целью ремонта. Предполагалось, что бывший памятник будет задействован в параде на 9 мая.

Несмотря на то, что мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, были перенесены из-за коронавируса, работы по восстановлению машины по-прежнему ведутся. На днях сотрудники предприятия сумели завести двигатель танка – механическое сердце машины забилось впервые почти за 40 лет.

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Звук работающего двигателя танка Т-34, почти 40 лет простоявшего на постаменте
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Вчера глава регионального Минпрома Михаил Торгашин на своей странице в Instagram выложил ролик, на котором «Т-34» своим ходом выезжает из цеха. Комментаторы сошлись во мнении, что сотрудники, занимавшиеся восстановлением, совершили самое настоящее чудо.

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Танк Т-34 своим ходом выехал из цеха
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ИСТОЧНИК KP.RU

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