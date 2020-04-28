Первые шаги обновленного «Т-34»

Летом прошлого года по поручению губернатора Ивана Белозерцева танк «Т-34», стоявший на постаменте возле Краеведческого музея, был снят и перевезен на завод «МашСталь» с целью ремонта. Предполагалось, что бывший памятник будет задействован в параде на 9 мая.

Несмотря на то, что мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, были перенесены из-за коронавируса, работы по восстановлению машины по-прежнему ведутся. На днях сотрудники предприятия сумели завести двигатель танка – механическое сердце машины забилось впервые почти за 40 лет.

torgashinm Звук работающего двигателя танка Т-34, почти 40 лет простоявшего на постаменте

Вчера глава регионального Минпрома Михаил Торгашин на своей странице в Instagram выложил ролик, на котором «Т-34» своим ходом выезжает из цеха. Комментаторы сошлись во мнении, что сотрудники, занимавшиеся восстановлением, совершили самое настоящее чудо.