Коронавирус в Пензе и области, новости на 15 июня: выписаны еще 48 человек

По данным оперативного штаба, накануне еще 48 пациентов покинули больницы. Всего же с начала эпидемии выздоровели 2935.

КСТАТИ

Главный врач Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н.Бурденко Вячеслав Космачев поблагодарил депутатов регионального Законодательного собрания за оказанную помощь в приобретении средств индивидуальной защиты и организации бесплатного питания для сотрудников учреждения.

- Благодаря вашей поддержке ежедневно обеспечивается комплексным горячим питанием более 500 медицинских работников, выполняющих свои трудовые обязанности в инфекционном блоке больницы, – говорится в письме руководителя лечебного учреждения. - Защита здоровья и создание нормальных условий труда наших врачей - залог победы в борьбе с пандемией.