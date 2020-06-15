2020-06-15T00:02:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 15 июня: выписаны еще 48 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 15 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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По данным оперативного штаба, накануне еще 48 пациентов покинули больницы. Всего же с начала эпидемии выздоровели 2935.

КСТАТИ

Главный врач Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н.Бурденко Вячеслав Космачев поблагодарил депутатов регионального Законодательного собрания за оказанную помощь в приобретении средств индивидуальной защиты и организации бесплатного питания для сотрудников учреждения.

- Благодаря вашей поддержке ежедневно обеспечивается комплексным горячим питанием более 500 медицинских работников, выполняющих свои трудовые обязанности в инфекционном блоке больницы, – говорится в письме руководителя лечебного учреждения. - Защита здоровья и создание нормальных условий труда наших врачей - залог победы в борьбе с пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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