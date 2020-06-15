2020-06-15T15:27:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии подтвердились еще 56 случаев заболевания коронавирусом

Среди новых пациентов – четырехлетний ребенок
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным регионального регионального штаба, больше половины всех подтвержденных за сутки случаев - это жители Саранска (32 человека). В Чамзинском, Лямбирском, Ромодановском и Рузаевском районах зафиксировано по три случая COVID-19; в Зубово-Полянском — 2; в Атяшевском, Ичалковском, Старошайговском, Торбеевском, Краснослободском, Ельниковском и Кочкуровском районах — по одному.

Среди новых подтвержденных больных много пожилых людей — 20 человек старше 60 лет, самой пожилой 81 год. В целом, неработающие граждане составляют ровно половину из сегодняшних подтвержденных случаев - 28 человек, из них 23 пенсионера. Лиц моложе 30 лет — трое, в том числе четырехлетний ребенок.

Всего в республике выявлено 2 652 случая COVID-19. Полностью выздоровел 1 471 человек. Скончался 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В шести районах Пензенской области появятся площадки для сдачи ГТО
В Мордовии обсудили подготовку к общероссийскому голосованию
Жительницу Пензы Прасковью Синякову поздравили с вековым юбилеем
В Саранске вынесли приговор мужчине, грозившему выбросить с балкона шестимесячную дочь
В Мордовии подтвердились еще 56 случаев заболевания коронавирусом
Пензенские коммунальные службы откачали с городских дорог почти 300 кубометров воды
Минтруд Пензенской области проведет пресс-конференцию по выплатам и пособиям
Торжества по случаю Купринского праздника планируется начать во второй половине августа
Житель Саранска подозревается в избиении знакомого до смерти
За выходные в Пензе убрали почти 40 упавших деревьев
Дачные автобусы из Заречного начнут ездить 16 июня
В Мордовии от коронавируса скончалась 52-летняя пациентка
33-летний пензенец может лишиться свободы за езду в пьяном виде
В Саранске на водителей такси, работавших без масок и перчаток, составили протоколы
Погиб человек, лучше бы всем немного помолчать
Пенза, ты и есть моя Россия!
Оценку ставит Прокуратура Пензенской области
Семья погибшего не возьмет от Ефремова 100 миллионов рублей
В Мордовии женщина утонула в реке Вад
В Мордовии подтвердились еще 58 случаев заболевания коронавирусом
В Пензенскую область прибыла первая партия средств защиты для участников голосования
В Саранске с утра загорелся мебельный магазин
В Кузнецке два несовершеннолетних брата ушли из дома
В Пензе появилось еще одно граффити, посвященное врачам
Жители Саранска отметили День России песнями во дворах
В Мордовии утонул 16-летний подросток