В Мордовии подтвердились еще 56 случаев заболевания коронавирусом

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:27:27+03:00

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По данным регионального регионального штаба, больше половины всех подтвержденных за сутки случаев - это жители Саранска (32 человека). В Чамзинском, Лямбирском, Ромодановском и Рузаевском районах зафиксировано по три случая COVID-19; в Зубово-Полянском — 2; в Атяшевском, Ичалковском, Старошайговском, Торбеевском, Краснослободском, Ельниковском и Кочкуровском районах — по одному.

Среди новых подтвержденных больных много пожилых людей — 20 человек старше 60 лет, самой пожилой 81 год. В целом, неработающие граждане составляют ровно половину из сегодняшних подтвержденных случаев - 28 человек, из них 23 пенсионера. Лиц моложе 30 лет — трое, в том числе четырехлетний ребенок.

Всего в республике выявлено 2 652 случая COVID-19. Полностью выздоровел 1 471 человек. Скончался 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU