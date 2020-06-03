Коронавирус в Пензе и области, новости на 3 июня: умерли еще два пациента
Вчера вечером пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о смерти еще двух пациентов. Одна из скончавшихся – женщина 1950 года рождения. Помимо коронавируса, осложненного пневмонией, у нее были атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.
Также скончался мужчина 1968 года рождения. Имел атрофический гастрит. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Помимо этого, накануне стало известно о выписке еще 82 человек. Всего же с начала эпидемии в регионе излечились уже 2048 граждан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пензенский врач рассказала, чем опасен коронавирус для беременных
В Мордовии обсудили работу медицинских учреждений во время эпидемии
Снятие ограничений в Пензенской области: какие организации приступят к работе в ближайшие дни
ИСТОЧНИК KP.RU