2020-06-02T22:49:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе и области, новости на 3 июня: умерли еще два пациента

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе и области на 3 июня 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Вчера вечером пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о смерти еще двух пациентов. Одна из скончавшихся – женщина 1950 года рождения. Помимо коронавируса, осложненного пневмонией, у нее были атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.

Также скончался мужчина 1968 года рождения. Имел атрофический гастрит. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Помимо этого, накануне стало известно о выписке еще 82 человек. Всего же с начала эпидемии в регионе излечились уже 2048 граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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