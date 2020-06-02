Владимир Волков: «Расслабляться нам с вами рано»

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:07:50+03:00

Глава Мордовии 1 июня провел совещание с главными врачами медицинских учреждений по вопросам работы в условиях коронавируса

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Владимир Волков отметил, что уже 2,5 месяца медицинские учреждения работают с предельной нагрузкой. Развернуто свыше полутора тысяч инфекционных коек, закуплено и установлено необходимое оборудование, в разы увеличены масштабы тестирования. По показателям заполняемости коек, приросту случаев заболевания республика пока не готова к полноценному снятию ограничений.

В числе 22 регионов Мордовия вошла в пилотный проект Роспотребнадзора по исследованию населения на наличие антител к коронавирусной инфекции. Как подчеркнул Глава республики, нужно организовать эту работу максимально эффективно и охватить самые разные слои населения.

«Я понимаю: за 2,5 месяца устали все: врачи, медицинский персонал, руководители предприятий. Но расслабляться нам с вами рано». Глава Мордовии обратил внимание на ряд принципиальных моментов.

Во-первых, это безопасность медицинского персонала. Второе – это материальная поддержка медицинских работников. Руководитель региона потребовал от Минздрава усилить контроль за этими вопросами.

Еще один важнейший момент - организация работы первичного звена. Нагрузка на службу скорой помощи, персонал поликлиник, участковых врачей выросла в разы.

Глава Мордовии призвал уделить особое внимание вопросам маршрутизации пациентов при проведении КТ-диагностики - важной процедуры при выявлении коронавируса. С начала эпидемии в республике сделано уже около 10 тысяч таких исследований.

Что касается лекарственного обеспечения, сейчас жителям республики доступны все имеющиеся схемы лечения коронавирусной инфекции.

Еще один важный вопрос: необходимо как можно быстрее восстановить плановую работу с больными с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями. Эту работу нужно вести в тесном контакте с Роспотребнадзором, чтобы не создать очаги коронавируса в лечебных учреждениях.

Не исключена вторая волна коронавируса осенью этого года. Поэтому весь созданный резерв коечного фонда, оборудования должен находиться в режиме постоянной готовности. Особое внимание предстоит уделить предстоящей осенней вакцинации населения от гриппа и ОРВИ. Причем прививку от гриппа можно будет делать вместе с вакциной от коронавируса, если к тому времени она пройдет все испытания.

Завершая совещание, Владимир Волков поблагодарил медицинских работников за их труд, профессионализм и самоотдачу, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU