Пензенская область переходит к первому этапу снятия ограничений

Согласно документу, в регионе возобновляют работу некоторые предприятия сферы услуг и торговли непродовольственными товарами. В этот перечень входят организации с площадью торгового зала до 400 квадратных метров и имеющие отдельный вход с улицы. При этом их руководство обязуется следить за соблюдением предельного количества лиц, одновременно находящихся в торговом зале (исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра). Также возобновляют работу дилерские центры.

Жителям региона разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между людьми не менее пяти метров.

Также разрешаются совместные прогулки на улице не более двух человек при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

Для людей с высоким риском тяжелого заболевания (тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания сердца, сосудов, органов дыхания, диабет) сохраняется режим самоизоляции.

Масочный режим и социальное дистанцирование за пределами места жительства обязательны.