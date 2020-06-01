2020-06-01T17:17:33+03:00
Общество

Пензенская область переходит к первому этапу снятия ограничений

Соответствующее постановление было подписано губернатором Иваном Белозерцевым в понедельник, 1 июня
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег УКЛАДОВ
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Согласно документу, в регионе возобновляют работу некоторые предприятия сферы услуг и торговли непродовольственными товарами. В этот перечень входят организации с площадью торгового зала до 400 квадратных метров и имеющие отдельный вход с улицы. При этом их руководство обязуется следить за соблюдением предельного количества лиц, одновременно находящихся в торговом зале (исходя из расчета один человек на четыре квадратных метра). Также возобновляют работу дилерские центры.

Жителям региона разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между людьми не менее пяти метров.

Также разрешаются совместные прогулки на улице не более двух человек при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

Для людей с высоким риском тяжелого заболевания (тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания сердца, сосудов, органов дыхания, диабет) сохраняется режим самоизоляции.

Масочный режим и социальное дистанцирование за пределами места жительства обязательны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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