Врач Анастасия Филюшкина: «Сейчас не лучшее время для планирования беременности»

С каждым днем коронавирус заражает все больше граждан, и многие всерьез обеспокоенны здоровьем – как собственным, так и своих близких. Но особую тревогу ощущают те, кто вот-вот станет родителями: ведь до сих пор нет точных данных, как Covid-19 влияет на будущего ребенка.

- Во время беременности у женщин снижается иммунитет, - отмечает врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина. - В результате она становится более уязвимой перед инфекционными заболеваниями. По мере роста плода у беременной ухудшается вентиляция легких и повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, в эти девять месяцев женщина может страдать повышением артериального давления, отеками. Все эти факторы могут влиять на течение и исход болезни.

Для плода любая вирусная инфекция особенно опасна в первый триместр беременности, так как именно в этот период он формируется. Среди рисков – нарушение развития плода и его гибель, выкидыш, кровотечение.

- Поэтому сейчас не лучшее время для планирования беременности, - утверждает врач.

В период эпидемии женщинам особенно рекомендуется поддерживать иммунную систему. Сбалансированное питание, достаточное употребление свежих овощей и фруктов, сон не менее восьми-девяти часов, умеренная физическая активность, частое проветривание помещения положительно скажутся на состоянии защитных сил организма.

В целях снижения риска заражения стоит тщательно соблюдать меры безопасности, чаще мыть руки и обрабатывать поверхности, к которым прикасаешься, избегать общественных мест. Женские консультации нужно посещать только при появлении жалоб, для постановки на учет по беременности, проведения скрининговых ультразвуковых исследований, получения направления для профилактики резус-сенсибилизации.

При появлении болей внизу живота, кровянистых выделений из половых путей на любом сроке беременности, появлении признаков ОРВИ либо пневмонии необходимо немедленно вызывать скорую помощь. В случае госпитализации поставить в известность наблюдающего врача-акушера-гинеколога. Далее нужно следовать рекомендациям врачей.

Пренебрежение к мерам безопасности может привести к таким осложнениям, как выкидыши, задержка роста плода, дистресс плода (асфиксия), преждевременные роды, мертворождение. Поэтому лучше не пренебрегать профилактическими мерами, которые помогут избежать заражения. Чем тщательнее вы соблюдаете режим самоизоляции и выполняете рекомендации, тем выше шансы не встретиться с коронавирусной инфекцией во время беременности.