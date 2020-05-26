Следственный комитет опубликовал видео с допроса подозреваемого в убийстве девочки-подростка
В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 14-летней школьницы. Подозреваемого в совершении преступления мужчину удалось задержать сегодня ночью благодаря записи с камеры наблюдения одного из торговых центров города.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней и занимаются закреплением доказательственной базы. Пресс-служба Следственного комитета РФ опубликовало видео с задержанным.
Напомним вам, что расследование уголовного дела продолжается находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.
СК РФ опубликовало видео с задержанным по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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