2020-05-26T14:47:27+03:00
Происшествия

Следственный комитет опубликовал видео с допроса подозреваемого в убийстве девочки-подростка

Мужчина был задержан пензенскими правоохранителями в ночь с 25 на 26 мая
Анна ЧЕРНАЯ
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Подозреваемого удалось задержать благодаря записи с камеры наблюдения.Подозреваемого удалось задержать благодаря записи с камеры наблюдения.Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
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В Пензе продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 14-летней школьницы. Подозреваемого в совершении преступления мужчину удалось задержать сегодня ночью благодаря записи с камеры наблюдения одного из торговых центров города.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней и занимаются закреплением доказательственной базы. Пресс-служба Следственного комитета РФ опубликовало видео с задержанным.

Напомним вам, что расследование уголовного дела продолжается находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

СК РФ опубликовало видео с задержанным по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Пензе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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