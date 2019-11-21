2019-11-21T15:47:29+03:00
Общество

В Пензе после падения машины в яму с кипятком прошли обыски в офисе филиала «Т Плюс»

Региональное СУ СК продолжает расследование уголовного дела по факту смерти двух мужчин
Анна ЧЕРНАЯ
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В прошлом году эксперты признали теплосеть соответствующей требованиям безопасности. Так ли это было на самом деле, сейчас выясняет следствие.В прошлом году эксперты признали теплосеть соответствующей требованиям безопасности. Так ли это было на самом деле, сейчас выясняет следствие.Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
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В ходе проверок удалось выяснить, что 19 ноября около девяти утра рядом с домом № 37А на улице Аустрина возник порыв тепломагистрали на сетях, принадлежащих мордовскому филиалу компании «Т Плюс». Коммунальная авария привела к размытию грунта, из-за чего образовалась яма, наполненная кипятком.

В салоне автомобиля находились двое мужчин. Спасти их не удалось. Фото: МЧС России по Пензенской области

В салоне автомобиля находились двое мужчин. Спасти их не удалось.Фото: МЧС России по Пензенской области

Чуть позже, примерно через 40 минут после возникновения порыва, автомобиль «Лада Ларгус», в котором находились двое мужчин, перевернувшись, провалился в эту яму. Водитель и пассажир погибли на месте, захлебнувшись.

Следствию удалось выяснить, что трубопровод на месте ЧП прокладывался 57 лет назад. В прошлом году данный участок был исследован экспертами, которые постановили, что теплосеть соответствует требованиям промышленной безопасности и может использовать до октября 2020 года.

- В настоящее время участок трубы с места аварии изъят и изучается экспертами, - отмечают представители СУ СК по Пензенской области. - В офисах компании-собственника сети и организации, проводившей экспертизу данного участка, прошли обыски. Изъятая документация исследуется.

Машина упала в яму крышей вниз. Фото: МЧС России по Пензенской области

Машина упала в яму крышей вниз.Фото: МЧС России по Пензенской области

Помимо этого, представители Следственного управления изучают запись с камер, расположенных на месте происшествия, которые зафиксировали не только момент падения автомобиля в яму, но и обстановку на месте до нее.

- В некоторых СМИ причиной провала грунта называют повышенную транспортную нагрузку на этом участке, - отметили в пресс-службе ведомства.- Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Достоверная информация о ходе расследования уголовного дела содержится лишь в официальных комментариях следственного управления и не может быть основана на слухах и домыслах, а также чьем-либо субъективном мнении.

Следственное управление просит горожан сообщать известную им информацию о случившемся по телефонам 89273898123 или 8(8412) 36-17-02 или по адресу: г. Пенза, ул. Ростовская, д. 44.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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