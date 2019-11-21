В Пензе после падения машины в яму с кипятком прошли обыски в офисе филиала «Т Плюс»

В ходе проверок удалось выяснить, что 19 ноября около девяти утра рядом с домом № 37А на улице Аустрина возник порыв тепломагистрали на сетях, принадлежащих мордовскому филиалу компании «Т Плюс». Коммунальная авария привела к размытию грунта, из-за чего образовалась яма, наполненная кипятком.

В салоне автомобиля находились двое мужчин. Спасти их не удалось.Фото: МЧС России по Пензенской области

Чуть позже, примерно через 40 минут после возникновения порыва, автомобиль «Лада Ларгус», в котором находились двое мужчин, перевернувшись, провалился в эту яму. Водитель и пассажир погибли на месте, захлебнувшись.

Следствию удалось выяснить, что трубопровод на месте ЧП прокладывался 57 лет назад. В прошлом году данный участок был исследован экспертами, которые постановили, что теплосеть соответствует требованиям промышленной безопасности и может использовать до октября 2020 года.

- В настоящее время участок трубы с места аварии изъят и изучается экспертами, - отмечают представители СУ СК по Пензенской области. - В офисах компании-собственника сети и организации, проводившей экспертизу данного участка, прошли обыски. Изъятая документация исследуется.

Машина упала в яму крышей вниз.Фото: МЧС России по Пензенской области

Помимо этого, представители Следственного управления изучают запись с камер, расположенных на месте происшествия, которые зафиксировали не только момент падения автомобиля в яму, но и обстановку на месте до нее.

- В некоторых СМИ причиной провала грунта называют повышенную транспортную нагрузку на этом участке, - отметили в пресс-службе ведомства.- Следственное управление официально заявляет, что указанная версия не подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. Достоверная информация о ходе расследования уголовного дела содержится лишь в официальных комментариях следственного управления и не может быть основана на слухах и домыслах, а также чьем-либо субъективном мнении.

Следственное управление просит горожан сообщать известную им информацию о случившемся по телефонам 89273898123 или 8(8412) 36-17-02 или по адресу: г. Пенза, ул. Ростовская, д. 44.

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