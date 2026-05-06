В администрации Пензы рассказали о праздновании Дня Победы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Заместитель главы администрации Сергей Волков сообщил, что 9 мая пройдет под девизом «Единая Победа – Единая страна». В программе мероприятий более 170 событий, из которых более 30 пройдут на ключевых площадках. Ожидается, что в торжествах примут участие свыше 200 тысяч человек.

Волков отметил, что к празднику были проведены работы по благоустройству города. Установлено около 100 малых архитектурных форм, 485 флаговых композиций на мостах и путепроводах, транслировался тематический видеоролик на 30 электронных экранах и размещено более 50 баннеров на остановках общественного транспорта и вдоль дорог.

Также были проведены работы по ремонту дорог и тротуаров возле основных праздничных площадок, а воинские захоронения приведены в порядок.

Начальник управления культуры Анна Нестерова рассказала о программе мероприятий. Основные торжества начнутся 9 мая у монумента воинской и трудовой Славы.

В 10:00 запланировано прохождение маршем парадных расчетов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева. В мероприятии примут участие более 1200 военнослужащих, а также подразделения МЧС, УФСИН, Юнармии и отряда содействия полиции «Тигр». Будет задействовано 35 единиц военной техники.

После парада состоится торжественный пролог и авиашоу от Федерации Авиации и авиационных видов спорта Пензенской области. Три самолета продемонстрируют полеты, создадут в небе воздушный триколор и сбросят листовки, посвященные Дню Победы. Четыре парашютиста совершат пилотирование и приземлятся у монумента воинской и трудовой Славы. Завершится программа возложением цветов.

Крупными концертными площадками станут парк «40 лет Победы», площадь Ленина и Юбилейная площадь. Полный перечень мероприятий можно найти на сайте администрации.

Также было объявлено, что в этом году фейерверк будет запущен на Юбилейной площади, праздничный показ – у стелы «Город трудовой доблести», а высотный салют – на смотровой площадке экопарка «Ласточкины горы», начало в 22:00.

Владимир Агапов, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, рассказал о проведении традиционной легкоатлетической эстафеты, которая является частью исторической московской эстафеты по Садовому кольцу и проводится в Пензе с 1946 года. В этом году эстафета отмечает свой 80-летний юбилей. Маршрут эстафеты составит 6300 метров и пройдет по улицам Карпинского, Коммунистической и проспекту Победы. Старт и финиш будут у монумента воинской и трудовой Славы.

Начальник отдела по профилактике правонарушений Светлана Кузнецова сообщила о временной схеме организации дорожного движения и обеспечении безопасности. В День Победы безопасность будут обеспечивать более 300 общественных организаций, включая отряд содействия полиции «Тигр», народные дружины и территориальный отряд самообороны. Основную роль в охране порядка возьмут на себя сотрудники полиции, их будет более 750 человек.

Ольга Жовтяк, начальник управления развития предпринимательства, рассказала об организации торговли сувенирами, бесплатной раздачи питьевой воды и точек общественного питания. В сквере «Журавли» будет работать полевая кухня, где можно будет бесплатно угоститься кашей и чаем. После обеда точки общепита откроются на Юбилейной площади, улице Московской и в сквере Славы.

Также Ольга Жовтяк сообщила об ограничении продажи алкоголя 9 мая.