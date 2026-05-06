Перекрытие дорог в Пензе на 9 мая 2026 года: список, схема перекрытия во время Парада Победы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.
Перекрытие дорог в Пензе на 9 мая 2026 года затронет центральные улицы города и будет действовать в разное время — как в дни репетиций, так и непосредственно 9 мая. Ограничения связаны с подготовкой и проведением Парада Победы, а также праздничных мероприятий и фейерверка.
Временная схема организации дорожного движения утверждена для обеспечения безопасности жителей в период мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
С 19:00 до 21:00 7 мая в связи с репетицией парада, а также с 6:00 до 16:00 9 мая (кроме общественного транспорта до 8:00) будет прекращено движение:
- от монумента воинской и трудовой Славы до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта;
- по улице Коммунистической — от Карпинского до Дзержинского;
- по улице Луначарского — от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;
- по проспекту Победы — от улицы Ленина до пересечения с Беляева;
- по улице Ленина — от проспекта Победы до Гагаринского путепровода.
Дополнительные перекрытия дорог в Пензе на 9 мая 2026 года начнут действовать с вечера 8 мая:
- с 20:00 8 мая до 23:00 9 мая — на улице Пушкина (от Володарского до Московской);
- 9 мая с 10:00 до 23:00 — на улице Бакунина (от Толстого до Суворова); на улице Новый Кавказ (от Толстого до Пугачёва); на улице Пугачёва (от Нового Кавказа до Некрасова).
В период проведения праздничного фейерверка на Юбилейной площади 9 мая с 20:00 до 23:00 движение транспорта будет ограничено:
- по улице Суворова — от Бекешской до Кулакова (кроме общественного транспорта до 21:00);
- по улице Толстого — от Суворова до Пушкина;
- по улице Некрасова — от Суворова до Пушкина.
Помимо перекрытия движения, в центре города введут ограничения на остановку и стоянку автомобилей.
С 20:00 8 мая до 16:00 9 мая стоянка будет запрещена:
- от монумента воинской и трудовой Славы до кольца улиц Карпинского и 8 Марта;
- на улице Коммунистической (от Карпинского до Дзержинского);
- на проспекте Победы (от Ленина до Беляева).
С 20:00 8 мая до 23:00 9 мая ограничения также затронут:
- улицу Суворова (от Кулакова до Бекешской);
- улицу Бакунина (от Толстого до Суворова);
- улицу Новый Кавказ (от Толстого до Пугачёва);
- улицу Пугачёва (от Нового Кавказа до Некрасова);
- улицу Пушкина (от Володарского до Московской).