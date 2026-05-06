Перекрытие дорог в Пензе на 9 мая 2026 года: список, схема перекрытия во время Парада Победы

Перекрытие дорог в Пензе на 9 мая 2026 года затронет центральные улицы города и будет действовать в разное время — как в дни репетиций, так и непосредственно 9 мая. Ограничения связаны с подготовкой и проведением Парада Победы, а также праздничных мероприятий и фейерверка.

Временная схема организации дорожного движения утверждена для обеспечения безопасности жителей в период мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Перекрытие дорог в Пензе 7 и 9 мая (репетиция и Парад Победы)

С 19:00 до 21:00 7 мая в связи с репетицией парада, а также с 6:00 до 16:00 9 мая (кроме общественного транспорта до 8:00) будет прекращено движение:

- от монумента воинской и трудовой Славы до кольцевого пересечения улиц Карпинского и 8 Марта;

- по улице Коммунистической — от Карпинского до Дзержинского;

- по улице Луначарского — от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы;

- по проспекту Победы — от улицы Ленина до пересечения с Беляева;

- по улице Ленина — от проспекта Победы до Гагаринского путепровода.

Ограничения движения 8 и 9 мая

Дополнительные перекрытия дорог в Пензе на 9 мая 2026 года начнут действовать с вечера 8 мая:

- с 20:00 8 мая до 23:00 9 мая — на улице Пушкина (от Володарского до Московской);

- 9 мая с 10:00 до 23:00 — на улице Бакунина (от Толстого до Суворова); на улице Новый Кавказ (от Толстого до Пугачёва); на улице Пугачёва (от Нового Кавказа до Некрасова).

Перекрытие дорог в Пензе во время фейерверка

В период проведения праздничного фейерверка на Юбилейной площади 9 мая с 20:00 до 23:00 движение транспорта будет ограничено:

- по улице Суворова — от Бекешской до Кулакова (кроме общественного транспорта до 21:00);

- по улице Толстого — от Суворова до Пушкина;

- по улице Некрасова — от Суворова до Пушкина.

Где запретят стоянку транспорта

Помимо перекрытия движения, в центре города введут ограничения на остановку и стоянку автомобилей.

С 20:00 8 мая до 16:00 9 мая стоянка будет запрещена:

- от монумента воинской и трудовой Славы до кольца улиц Карпинского и 8 Марта;

- на улице Коммунистической (от Карпинского до Дзержинского);

- на проспекте Победы (от Ленина до Беляева).

С 20:00 8 мая до 23:00 9 мая ограничения также затронут:

- улицу Суворова (от Кулакова до Бекешской);

- улицу Бакунина (от Толстого до Суворова);

- улицу Новый Кавказ (от Толстого до Пугачёва);

- улицу Пугачёва (от Нового Кавказа до Некрасова);

- улицу Пушкина (от Володарского до Московской).