День Победы в Пензе 9 мая 2026: программа праздника, расписание мероприятий

День Победы в Пензе 9 мая 2026 года традиционно отметят парадом, концертами, патриотическими акциями и фейерверком. Мероприятия пройдут на разных площадках по всему городу.

Публикуем полную программу праздника с датами, временем и локациями, чтобы было проще спланировать участие.

Мероприятия ко Дню Победы в Пензе (7 апреля — 9 мая)

С 7 апреля по 9 мая у Монумента воинской и трудовой Славы проходит городская военно-патриотическая акция «Пост № 1» — школьники Пензы несут вахту памяти у Вечного огня.

С 1 по 9 мая в городе проводится акция «Ласточки Победы» (в рамках федеральной акции «Поздравь ветерана»). Концертные бригады учреждений культуры выступают во дворах ветеранов войны и тружеников тыла (21 адрес).

5 мая в 15:00 состоится Всероссийская акция «Вальс Победы» у стелы «Пенза — город трудовой доблести».

Программа мероприятий 8 мая

11:00 — памятник «Проводы»: патриотический концерт ансамбля «Домисолька» (ДМШ № 1).

12:00 — онлайн-трансляция концерта Губернаторского ансамбля «Старгород» от мемориала Селикса (647-й км федеральной трассы М-5 «Урал»).

15:00 — сквер «Журавли»: концертная программа «Памяти пылающих лет» (Союз женщин, учащиеся и преподаватели ДМШ им. В. П. Чеха).

18:00 — сквер «Бессмертный полк»: музыкально-поэтическая композиция «Песни войны» (с участием ансамбля «Старгород»).

День Победы в Пензе 9 мая 2026: основная программа

Монумент воинской и трудовой Славы

8:00 — возложение цветов к могилам воинов на городских кладбищах (Мироносецкое, Митрофаньевское, Ахунское);

9:30 — благодарственный молебен «Во славу русского оружия» в часовне Архангела Михаила;

10:00 — торжественный парад;

10:30 — пролог, возложение венков и цветов, демонстрационные полёты авиации;

12:00 — экскурсия по музею военной техники под открытым небом и концерт в сквере «Журавли»;

13:00 — традиционная легкоатлетическая эстафета.

Стела «Город трудовой доблести»

11:00 — возложение венков и цветов;

11:10–22:00 — концерт «Пусть наше небо будет чистым!»;

22:00 — парковый фейерверк.

Площадь им. В. И. Ленина

14:00–19:00 — концерт-фестиваль «Ласточки Победы».

Улица Московская

14:00–18:00 — интерактивные площадки: акция «Голубь мира», детский вернисаж «Женское лицо Победы!», фотовыставка «Женское лицо Победы!».

Площадка у Правительства Пензенской области

13:00 — Всероссийская акция «Я рисую мелом».

Сквер Дружбы

15:30 — концертная программа «Победный май!».

Набережная реки Суры (амфитеатр)

18:00–20:00 — акция «Рио-рита — радость Победы».

Юбилейная площадь

15:00 — акция «Парад оркестров»;

17:00–20:00 — концерт «Эх, путь-дорожка фронтовая»;

20:00 — акция «Народный театр — Народной Победе»;

22:00 — праздничный фейерверк.

Минута молчания

С 18:50 до 19:00 минута молчания пройдёт на ключевых площадках города: Монумент воинской и трудовой Славы, памятник «Проводы», Юбилейная площадь, площадь им. В. И. Ленина, Центральный парк культуры и отдыха им. В. Г. Белинского, Детский парк, парк «Комсомольский», Пензенский зоопарк, стела «Пенза — город трудовой доблести», торговые центры города.

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.