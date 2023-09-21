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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 15:55

По факту отравления газом в колледже в Краснослободске завели дело

Сейчас в учреждении находятся сотрудники СУ СК по РМ, которые выясняют обстоятельства случившегося
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Как мы уже сообщали ранее, сегодня днем несколько студентов Краснослободского медицинского колледжа обратились в больницы с признаками отравления газом. Всем пострадавшим - от 17 до 20 лет. Студенты были осмотрены, часть из них госпитализирована, но по предварительным данным, угрозы их жизни нет.

Было заведено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Сейчас в учреждении образования находятся сотрудники СУ СК по РМ. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и точное число пострадавших. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления по республике.