22 человека отравились газом в медицинском колледже в Краснослободске

Фото с сайта учреждения

Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе ГУ МЧС по РМ, сообщение об утечке газа в здании медицинского колледжа в Краснослободске поступило сегодня в 15:50. От резкого запаха стало плохо и учащимся, и педагогам.

По информации ведомства, медицинская помощь уже была оказана 22 пострадавшим. Среди них есть и несовершеннолетние. Несколько человек угодили в реанимацию с сильным отравлением.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС: они собирают пробы для дальнейшего определения уровня вредных веществ в воздухе.

О причинах ЧП пока не сообщается.