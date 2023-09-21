ЧП произошло в медицинском колледже в Краснослободске.

Отравление газом в медколледже в Краснослободске: что произошло 21 сентября

Информация об утечке газа появилась сначала в социальных сетях. Пользователи сообщали, что сегодня днем во время занятий в Краснослободском медицинском колледже педагоги и студенты почувствовали резкий запах. Вскоре людям начало становиться плохо.

«Медучилище наполнено газом, учащихся начали вывозить на «скорой», а занятия продолжились. Половина там уже отравились угарным газом, в больнице лежат. Закрывайте медучилище, раз неполадки с газом», - анонимно написал очевидец в соцсетях.

В 15:50 информация о случившемся поступила в ГУ МЧС по РМ. Спасатели сразу же выехали на место. К тому времени газом уже успели отравиться 22 человека – об этом нашему корреспонденту рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РМ.

Пострадавшие при отравлении газом в медколледже в Краснослободске

Как прокомментировал министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, по состоянию на 16:30 21 сентября в Краснослободскую ЦРБ обратились 18 учащихся Краснослободского медицинского колледжа с признаками отравления бытовым газом легкой и средней степени.

«Все осмотрены, госпитализированы, получают необходимое лечение. Пациенты стабильные, угрозы жизни нет», - заявил министр.

По предварительным данным, пострадали девять несовершеннолетних.

Причины отравления газом

Жители Мордовии сообщают в социальных сетях, что запах газа сегодня можно было почувствовать по всему Краснослободску.

«С газом проблемы не только в медицинском, а во всем городе как бы», - сообщила в соцсетях пользователь Анастасия Циндяйкина.

Причину этого объяснили в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснослободского района:

«Газпром газораспределение Саранск» в Краснослободске сообщает о том что, данный запах образовался вследствие пускания по ГРС одоранта. Одорант - вещество, используемое в качестве примеси к газу для придания ему запаха, по большей части предупреждающего. Природный газ ни цвета, ни запаха не имеет, поэтому в него добавляют одорант, придающий голубому топливу тот самый «запах газа».

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В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Мордовия уточнили, что сейчас на месте работают спасатели. Они собирают пробы для определения уровня вредных веществ в воздухе.

В настоящее время в колледже находятся сотрудники регионального управления Следственного комитета Российской Федерации, выясняются причины и обстоятельства произошедшего, устанавливается точное количество пострадавших. Ход расследования находится на контроле руководителя следственного управления по республике.

По факту заведено уголовное дело.