Пензенских депутатов будут лишать полномочий за неявку на заседания

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

По его словам, отсутствие депутата на заседаниях в течение шести месяцев подряд без уважительных причин теперь будет являться основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Соответствующие изменения внесены в Закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Пензенской области».

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