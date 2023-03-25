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НовостиОбщество25 марта 2023 11:59

Пензенских депутатов будут лишать полномочий за неявку на заседания

Об этом накануне в ходе очередной сессии регионального парламента сообщил председатель Законодательного Собрания Вадим Супиков
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

По его словам, отсутствие депутата на заседаниях в течение шести месяцев подряд без уважительных причин теперь будет являться основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Соответствующие изменения внесены в Закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Пензенской области».

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