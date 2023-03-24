В Пензенской области ввели штрафы за выход на лед после установления теплой погоды

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об этом красноречиво говорит статистика трагических случаев: ежегодно в регионе проваливаются под лед несколько человек. Возможно, повлиять на ситуацию смогут штрафы – за их введение сегодня в ходе очередной сессии Законодательного Собрания проголосовали единогласно депутаты.

Как было отмечено, штрафовать за выход на лед планируется в случае, если человек сделал это в месте, где были установлены предупреждающие знаки, а также в период, который будет устанавливаться правительством региона.

Размер штрафа составит от 500 до 1000 рублей.