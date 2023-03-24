Олег Мельниченко отметил устойчивость экономики региона

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор констатировал, что 2022 год стал для региональной промышленности серьезным испытанием на прочность. При этом, по данным Росстата, регион занял лидирующую позицию по индексу промышленного производства, который составил 104,3%.

«Мы занимаем 2 место среди регионов ПФО. В этом заслуга 2,5 тысяч наших предприятий, на которых работает около 76 тысяч человек», – проинформировал Олег Мельниченко.

В 2022 году продукция региона отправлялась в 79 стран мира. Крупнейшими торговыми партнерами для нас стали Казахстан, Беларусь и Китай. Объем экспорта составил 303 млн долларов США. Из 529 пензенских экспортеров 480 являются субъектами малого и среднего бизнеса, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«Это – основание оптимистического взгляда на устойчивость нашей экономики», - констатировал Олег Мельниченко.

В числе основных задач для обеспечения дальнейшего экономического роста он назвал создание благоприятной инвестиционной среды.

Губернатор отметил, что в настоящее время формируется новая инвестиционная площадка площадью 250 гектаров в микрорайоне «Заря» города Пензы.

«Министерству экономического развития и промышленности региона необходимо принять меры для ее заполнения», - нацелил руководитель субъекта Федерации.