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Политика

Инаугурация Ивана Белозерцева состоится 21 сентября

По традиции, церемония пройдет в областном драматическом театре
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Согласно требованиям Устава Пензенской области и закона «О губернаторе» 21 сентября в городе пройдет торжественная инаугурация Ивана Белозерцева. Он принесет присягу, после чего ему вручат должностной знак губернатора.

Напоминаем вам, что на минувшей неделе в Пензенской области состоялись выборы главы региона. Иван Белозерцев набрал на них 78,72% голосов.

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