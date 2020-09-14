Действующий губернатор Иван Белозерцев победил на выборах главы Пензенской области с 78,72% после обработки 100% протоколов

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Пензенской области завершились выборы главы региона. В течение трех дней участки посетили более 55% избирателей. Как сообщил накануне глава областного избиркома Александр Синюков, серьезных нарушений, из-за которых итоги выборов можно было бы считать недействительными, зафиксировано не было.

По информации Центральной избирательной комиссии РФ, действующий губернатор Иван Белозерцев побеждает на выборах главы региона с 78,72% после обработки 100% протоколов. Напомним, что кандидат был выдвинут партией «Единая Россия».

Остальные набрали следующее количество голосов:

- Олег Шаляпин (КПРФ) - 8,45%,

- Александр Васильев (ЛДПР) - 5,57%,

- Анна Очкина (Справедливая Россия) - 4,44%,

- Петр Чугай (Партия пенсионеров) - 1,48%.

Напоминаем вам, что Иван Белозерцев выдвигается на второй срок. В сентябре 2015 года он был избран губернатором в ходе прямых выборов. Тогда за него проголосовали 86,04% избирателей при явке в 62,25%.