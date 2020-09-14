Александр Синюков: «Все замечания наблюдателей и кандидатов учтем при подготовке следующих выборов»

По его словам, существенных нарушений, которые бы являлись основанием для признания итогов выборов недействительными, в регионе зафиксировано не было. По всем поступившим сообщениям о мелких происшествиях проводятся проверки. Благодарю наблюдателей и кандидатов за проведенную работу. Все их замечания мы учтем при подготовке следующих выборов.

- На выборах работали более 3600 наблюдателей, - отметил Александр Синюков. - Кроме того, общественная палата направила своих представителей на все участки. Помимо этого, на участках находились сами кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели от политических партий и аккредитованные журналисты.

Как отметил в свою очередь председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед, нарушений, которые ставят под сомнение законность и легитимность избирательного процесса наблюдателями также зафиксировано не было.