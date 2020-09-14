Что известно о губернаторе Пензенской области Иване Белозерцеве

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Иван Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области, в семье рабочего колхоза и сотрудницы лесничества. До восьмого класса учился в местной школе, после этого переехал в рабочий поселок Ливны, где продолжил получать образование в школе №7.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА И РАБОТА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ

После ее окончания поступил в Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, окончил его в 1980 году и сразу был призван на службу в Вооруженных силах. Прошел путь от командира взвода учебно-боевых танков до секретаря партийного комитета полка.

В сентябре 1989 года Иван Белозерцев поступил в Военно-политическую академию им. В.И. Ленина в Москве, которая в 1991 году была преобразована в Гуманитарную академию Вооруженных Сил РФ. Годом позже, в 1992-м, он окончил учреждение и спустя несколько месяцев был направлен в Пензу, получив должность заместителя военного комиссариата по работе с личным составом, на которой находился до 1999 года. После был назначен начальником отдела кадров и учета офицеров запаса Пензенской области. Занимал должность до 2004 года.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА

В 2000 году Иван Александрович выдвигался и был избран депутатом Пензенской городской Думы третьего созыва по избирательному округу № 17. В 2004-м – вновь избран депутатом Думы четвертого созыва по 28-му округу, а также председателем Думы. В 2005 году в Устав Пензы были внесены изменения, согласно которым председатель Думы является также и Главой города. Эту должность Белозерцев занимал с 2005 по 2012 годы.

В августе 2008 года возглавил общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина в Пензе. На состоявшихся 1 марта 2009 года выборах депутатов Пензенской городской думы 5-го созыва Иван Белозерцев вновь баллотировался по избирательному округу №28 от партии «Единая Россия». В округе у него был лишь один конкурент - самовыдвиженец. По итогам выборов Белозерцев получил 81% голосов и был избран.

С 2012 по 2015 годы Иван Александрович занимал должность председателя областного Законодательного Собрания.

В мае 2015 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. В сентябре того же года был избран, набрав 86,04 % (588 265) голосов избирателей и одержав победу в первом туре. 21 сентября 2015 года вступил в должность.

В 2020 году заявил о своем желании пойти на второй срок. Решение было поддержано Президентом Владимиром Путиным. В сентябре 2020 года победил в выборах, набрав 78,72% голосов.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

- В 2017 году по инициативе Ивана Белозерцева Правительство Пензенской области выкупило станки бывшего завода ЗИФ для восстановления производства велосипедов.

- В 2019 году обязал глав городов и районов отговаривать женщин от абортов. Инициатива вызвала критику среди лиц женского пола.

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