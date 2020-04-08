2020-04-08T08:23:01+03:00
Общество

Пензенский бизнес оказывает помощь

Благотворительность адресована оказавшимся в трудной ситуации и не может подтвердить свой статус малообеспеченных
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Около трех тонн шампиньонов еженедельно готова поставлять для поддержки таких граждан «Грибная компания». Первая фура сегодня привезла продукт в Пензу, где во всех четырех районах города была организована раздача грибов нуждающимся семьям (малообеспеченным семьям, не имеющим возможность подтвердить свой статус, семьям с детьми-инвалидами) и одиноко проживающим пожилым гражданам.

Аналогичную помощь оказал и Пензенский тепличный комбинат, который выделил 300 килограммов свежих огурцов. В общей сложности такую помощь получат около 4 тысяч семей. Еще 24 тысячи семей региона, которые стоят на учете как малообеспеченные и имеют детей от рождения до 11 класса, получат продуктовые наборы за счет бюджета. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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