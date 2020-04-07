2020-04-07T10:04:39+03:00
Общество

Вес порядка 20 кг: Иван Белозерцев показал, что входит в продуктовые наборы для малообеспеченных семей

Губернатор поделился фото одного из них в своем Instagram
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Instagram Ивана БелозерцеваФОТО: Instagram Ивана Белозерцева
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Напомним: на прошлой неделе стало известно, что малообеспеченные семьи с детьми получат в качестве меры государственной поддержки продуктовые наборы. Губернатор Пензенской области показал, что в них входит.

- Вот такие продуктовые наборы общим весом порядка 20 килограммов получат около 24 тысяч семей Пензенской области, стоящие на учете как малообеспеченные. Никуда дополнительно обращаться за ними не надо, социальные работники по мере формирования наборов будут сообщать семьям о поступлении, - отметил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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