Семьям, пострадавшим от пожара в Нижнем Ломове, окажут помощь
Такое решение принял губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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Семьям погибших при пожаре в Нижнем Ломове будет оказана вся необходимая дополнительная помощь - в том числе, материальная, организационная и психологическая - помимо предусмотренных региональным законодательством мер поддержки.
Напомним вам, что деревянный дом сгорел сегодня ночью. На пожаре погибли семь человек, среди которых - три ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU