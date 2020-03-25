Семьям, пострадавшим от пожара в Нижнем Ломове, окажут помощь

25 Март 2020 2020-03-25T16:29:44+03:00

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Семьям погибших при пожаре в Нижнем Ломове будет оказана вся необходимая дополнительная помощь - в том числе, материальная, организационная и психологическая - помимо предусмотренных региональным законодательством мер поддержки.

Напомним вам, что деревянный дом сгорел сегодня ночью. На пожаре погибли семь человек, среди которых - три ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU