На пожаре в Пензенской области погибли семь человек

25 марта в половине второго ночи в Нижнем Ломове Пензенской области загорелся деревянный одноэтажный дом на улице Заречный переулок. На момент прибытия первого пожарного подразделения, пламя успело охватить внутренние помещения жилья.

Сейчас на месте работают дознаватели и пожарная лаборатория.Фото: МЧС России по Пензенской области

Жилой дом площадью в 100 квадратных метров выгорел полностью. При тушении сотрудники МЧС обнаружили внутри тела четырех взрослых: двух женщин, 1982 и 1985 года рождения, и двух мужчин, 1982 и 1983 года рождения, а также трех девочек, 2012 и 2008 годов рождения. К тушению привлекались 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

По факту было возбуждено уголовное дело. Место происшествия посетили следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Дмитрием Матушкиным и прокурор области Наталья Канцерова.

- Первоначальный осмотр не выявил на телах погибших каких-либо повреждений, кроме ожогов, - сообщила пресс-служба регионального СУ СК. - Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.

Расследование продолжается.