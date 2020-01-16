Житель Пензенской области осужден за убийство брата

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:37:01+03:00

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Собранные Сердобским межрайонным следственным отделом регионального Следственного комитета доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему жителю Сердобска за убийство брата (ч. 1 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 13 октября 2019 года мужчина 1964 года рождения находился дома - в квартире по улице Тюрина в городе Сердобске. Около 16 часов домой пришел его старший брат в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой один из них убил другого.

О совершенном убийстве мужчина в тот же вечер сообщил сотрудникам полиции. На протяжении всего периода предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина находился под стражей.

Приговором суда жителю Сердобска назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU