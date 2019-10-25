Житель Сердобска убил старшего брата из-за замечания

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-25T14:36:38+03:00

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55-летний житель Сердобска подозревается в убийстве собственного брата. Следствию удалось выяснить, что 13 октября мужчина был дома. К вечеру в квартиру вернулся его старший брат. Нетрезвый 58-летний мужчина стал выговаривать родственнику претензии по поводу курения в квартире. Вспыхнула ссора. Старший ударил мужчину по шее, а тот, разозлившись, схватился за нож и несколько раз вонзил его брату в шею и тело. В тот же вечер мужчина сообщил в полицию о случившемся.

Мужчина задержан, заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU