2019-10-25T14:36:38+03:00
Происшествия

Житель Сердобска убил старшего брата из-за замечания

Возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

55-летний житель Сердобска подозревается в убийстве собственного брата. Следствию удалось выяснить, что 13 октября мужчина был дома. К вечеру в квартиру вернулся его старший брат. Нетрезвый 58-летний мужчина стал выговаривать родственнику претензии по поводу курения в квартире. Вспыхнула ссора. Старший ударил мужчину по шее, а тот, разозлившись, схватился за нож и несколько раз вонзил его брату в шею и тело. В тот же вечер мужчина сообщил в полицию о случившемся.

Мужчина задержан, заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День народного единства в Пензе перекроют часть улиц
Пензенская область - на втором месте в ПФО по сбору сахарной свеклы и подсолнечника
Заключенный, отбывающий наказание в Мордовии, осужден за финансирование террористов
Главный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина рассказала об опасностях диабета
В Мордовии 29-летний мужчина и 16-летний подросток осуждены за угон автомобиля
В Саранске открылся VII съезд Межрегиональной общественной организации мордовского народа
В Пензе первоклассников посвятили в пешеходы
Мэром Пензы стал вице-губернатор Андрей Лузгин
В школу дзюдо в Пензе пришел следователь
Детский сад в микрорайоне «Восточный» Саранска возводится по графику
В Пензе стартовал театральный фестиваль «МаскерадЪ»
Пензенские педагоги «сдают экзамены»
В Саранске организуют бесплатные курсы для женщин, находящихся в декрете
Пензенскому областному центру крови исполнилось 80 лет
Жительница Пензы, потерявшая ребенка, взыскала компенсацию с роддома
В Пензе открылся медицинский модуль Центра крови
Студенты ГИТИСа в Пензе
Пропавшую в Пензе 82-летнюю пенсионерку нашли рядом с заброшенной дачей
Бизнес с соседом по нарам в колонии Мордовии
Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» познакомили пенсионеров с интернет-сервисами компании
На пензенских полицейских – с топором
В Пензенской области открыты новый элеватор и комбикормовый завод
В Пензе выступил американский органист Колин Эндрюс
В Саранске мужчина убил дочь сожительницы
В субботу в Саранске изменится схема движения
Жительница Кузнецка отдала мошеннику более 400 тысяч рублей
В Колышлейскую больницу поступил современный цифровой маммограф