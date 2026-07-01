Губернатор Олег Мельниченко заверил, что пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Сегодня утром на Пензу была совершена атака вражеских БПЛА.

При атаке БПЛА на Пензу 1 июля пострадали два человека

Как ранее сообщил губернатор Олег Мельниченко, один из них был сбит в воздухе и рухнул на недостроенное здание, повредив ЛЭП.

Позже глава региона записал видеообращение, в котором рассказал подробности случившегося.

Подробности атаки БПЛА на Пензу 1 июля

По информации главы региона Олег Мельниченко, под удар украинских БПЛА попали два промышленных предприятия города.

Губернатор отметил, что сразу после инцидента он выезжал на места происшествий, чтобы лично оценить ситуацию и координировать работы по устранению последствий. Специалисты оперативно приступили к ликвидации повреждений и оказанию помощи пострадавшим.

Что известно о пострадавших при атаке БПЛА на Пензу

В результате атаки на одном из предприятий пострадали два человека - женщина и мужчина.

Женщина получила легкие травмы и после оказания амбулаторной медицинской помощи была отпущена домой. Мужчина, по словам губернатора, пострадал гораздо сильнее: с осколочными ранениями его госпитализировали и экстренно прооперировали. Сейчас он находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Губернатор Олег Мельниченко заверил, что пострадавшие и их семьи не останутся без поддержки. Им будет оказана необходимая медицинская, социальная и материальная помощь.