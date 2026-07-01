Боевики атаковали Пензенскую область. Фото: Олег БЫКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики продолжают обстреливать российские регионы. Атаке БПЛА утром в среду 1 июля подверглись Пенза и Пензенская область. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Подробности случившегося - в материале «КП».

Последние новости об атаке БПЛА на Пензу и Пензенскую область 1 июля 2026 года

Рано утром 1 июля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что ВСУ атаковали регион с помощью дрона. Российские военнослужащие смогли нейтрализовать его.

«Сегодня утром на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат», - рассказал Мельниченко в своих мессенджерах.

По словам политика, обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание. Сейчас специалисты устраняют последствия налета вооруженных формирований Киева.

Также один беспилотник был сбит в воздухе над Пензой. Мельниченко выехал на объект, где работают службы экстренного реагирования.

Есть ли пострадавшие при атаке БПЛА на Пензу и Пензенскую область 1 июля

По предварительной информации, при атаке БПЛА на Пензенскую область никто не пострадал. Украинский беспилотник был нейтрализован, а обломки не задели местных жителей, повредив ЛЭП и новостройку.

Что касается удара по областному центру, то здесь, по первоначальным данным, также обошлось без жертв и раненых.

Губернатор в то же время напоминает, что нельзя снимать места, которые оказались под ударом - не нужно становиться пособником врага. Более того, к ним не нужно приближаться - это представляет угрозу для жизни.

«Напоминаю о запрете на фото- и видеосъемку полета и падения беспилотника. А также об опасности, которую представляют его обломки. Заниматься ими должны исключительно специалисты», - предупредил Олег Мельниченко.

Он призвал сохранять спокойствие. В случае обнаружения подозрительных предметов следует звонить по номеру 112.

Что происходит после атаки БПЛА на Пензенскую область 1 июля

В Пензенской области после утренней атаки БПЛА по-прежнему неспокойно. В регионе объявлен режим «Воздушная опасность», запущены сирены и оповещение голосом, жителям приходят соответствующие СМС-сообщения.

«При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании», - напомнил Олег Мельниченко.

Тем, кто находится на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге или добраться до укрытия. Оставаться там следует до полного отбоя тревоги.