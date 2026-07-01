Олег Мельниченко работает на месте падения БПЛА в Пензе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко сообщил, что на Пензу была совершена атака беспилотного летательного аппарата. Сейчас он находится на месте, где работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Один дрон был сбит в небе над городом. Его обломки повредили линию передач и упали на недостроенное здание.

Глава региона напомнил: если вы обнаружите обломки беспилотника или что-то подозрительное, не трогайте это, так как это может быть опасно. Сообщите об этом по номеру 112.