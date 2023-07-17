В Пензенской области корь выявлена у двухмесячного малыша

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Как сообщили в министерстве, впервые с начала вспышки корь была выявлена у ребенка младше года: заболел двухмесячный малыш.

На сегодня в регионе выявлен 71 случай заболевания. У 67 пациентов диагноз подтвердился в лаборатории.

В стационаре находятся 24 человека, из них четверо – взрослые, остальные - дети. На амбулаторном лечении 19 человек. Выздоровели 28 пациентов.

Напоминаем вам, что первые случаи заболевания корью в Пензенской области были выявлены 30 июня в селе Средняя Елюзань. В тот же день в населенном пункте ввели режим ЧС: жителей обязали носить маски, все мероприятия отменили, а медики начали подомовой обход с целью установления контактных лиц.

Чуть позже стало известно, что все заболевшие корью жители Средней Елюзани не были привиты от нее. Врачи, приступившие к вакцинации населения, неожиданно столкнулись с сопротивлением со стороны граждан: многие из них не дали разрешение на иммунизацию своих детей.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, в регион поступила партия вакцины против кори: препарат есть в каждой поликлинике. Дополнительные партии вакцины прибудут в область в августе и сентябре.