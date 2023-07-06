Несколько сотен детей из Средней Елюзани остаются непривитыми от кори

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Число заболевших корью в Городищенском районе выросло до 19 человек. 13 из них были госпитализированы, шесть лечатся на дому.

Напоминаем вам, что первые случаи заболевания корью в Городищенском районе были выявлены в прошлую пятницу, 30 июня. После этого в Средней Елюзани, где зафиксирована вспышка, ввели карантин и масочный режим.

Все заболевшие не были привиты от кори, поэтому с прошлых выходных в населенном пункте проводится вакцинация населения. Однако многие родители по-прежнему выступают против этого: по данным областного минздрава, непривитыми до сих пор остаются больше 300 несовершеннолетних жителей Средней Елюзани.

Заместитель министра здравоохранения области Марина Воробьева напомнила жителям региона об опасности и заразности кори:

- Для непривитых взрослых риск заражения также высок, причем заболевание у них в большинстве случаев протекает в более тяжелой форме, чем у детей. Вакцина – лучший способ защиты.